Amsterdammers waren klusjesman en crystal meth-kok in drugslab Lucaswolde

Lucaswolde - Volgens Justitie is een 47-jarige Amsterdammer degene geweest die crystal meth kookte in het drugslab dat vorig jaar oktober werd opgerold in Lucaswolde. Een 59-jarige plaatsgenoot verrichte hand- en spandiensten. Dat schrijft rtvnoord.nl

Dat werd duidelijk tijdens een eerste pro forma zitting. De twee mannen worden verdacht van het maken en verhandelen van crystal meth.





De 47-jarige Amsterdammer deed dat in een afgelegen boerderij in het Friese Wanswert en in Lucaswolde, de 59-jarige Amsterdammer was klusjesman en taxichauffeur.





De vermeende kok ontkent de aantijgingen: volgens zijn advocaat Henk Koopman was hij assistent in plaats van kok. Bovendien, zo vertelt Koopman, is crystal meth maken een bewerkelijk klusje wat niet iedereen in de vingers heeft.





Crystal meth koks worden rondgereden

‘Het make van crystal meth is specialistisch werk’, zegt Koopman. Koks worden in busjes van lab naar lab gereden om de drug te maken. ‘Mijn cliënt weet niet hoe dat moet.’