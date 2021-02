02-02-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Groningse politie deelt 434 boetes uit voor overtreden avondklok

Groningen - De Groningse politie heeft vorige week in de provincie 434 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. Dat schrijft rtvnoord.nl

In de drie noordelijke provincies samen zijn in een week tijd 822 boetes uitgedeeld. Landelijk gaat het om 10.810 bekeuringen. Het eerste weekend waarin de avondklok van kracht was, werden er in onze provincie 142 overtreders bekeurd.Lees het volledige artikel verder op: RTVNoord