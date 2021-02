02-02-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Winschoter valt minderjarig meisje anderhalf jaar lastig

Winschoten - Een 59-jarige man uit Winschoten hoorde dinsdag 460 dagen cel tegen zich eisen. Van januari 2019 tot eind juli vorig jaar zou hij meerdere keren een minderjarig meisje hebben belaagd. Dat meldt rtvnoord.nl

'Deze zaak heeft nog steeds impact op het hele gezin', zei de officier van justitie dinsdag.





Op haar werk, in winkels en achter haar aan

De belaging begon toen het meisje 16 jaar was. De Winschoter deed er volgens de aanklager alles aan om met het meisje in contact te komen. De man benaderde haar op haar werkplek, volgde haar op straat, in winkels en fietste achter haar aan vanaf de sportschool. Ook stuurde hij kaarten naar het meisje, met daarbij een uitnodiging voor een avondje uit.





Leugens aan de mentor