02-02-2021, 112Groningen.nl & Facebook: Politie Ommelanden Noord

Hennepkwekerij ontmanteld in Ulrum en Sauwerd

Ulrum/Sauwerd - De politie Ommelanden Noord heeft dinsdag twee woningen binnengetreden in Ulrum en Sauwerd. De politie had van beide adressen namelijk informatie dat hier een hennepkwekerij aanwezig zou zijn.

In Sauwerd trof de politie een in aanbouw zijnde hennepkwekerij aan. De bewoner is hierop aangehouden en alle benodigdheden zijn in beslag genomen en worden vernietigd.





In Ulrum werd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen met circa 250 planten. Ook hier zijn alle benodigdheden in beslag genomen en worden deze vernietigd. Uit onderzoek van Enexis Netbeheer bleek dat de elektriciteit werd gestolen. Van deze diefstal wordt aangifte gedaan. De bewoner van deze woning tevens aangehouden.





