Hij veroorzaakte een ongeval waarbij iemand om het leven kwam en een ander zwaargewond raakte, door plotseling aan de handrem te trekken van de auto waarin zij zaten.





Vier mannen, drie voetballers van VV Waskemeer en Raoul P., destijds trainer van Mamio, reden op 5 november 2016 in een bestelbusje op de Plataanlaan in Groningen. P. kreeg een lift omdat hij naar een feestje wilde bij een andere club. Onderweg, ter hoogte van de wijk Selwerd trok P. aan de handrem omdat hij meende dat ze te ver doorreden en eerder moesten afslaan.

Op dat moment reden ze ongeveer 70 kilometer per uur. Het busje raakte in een slip en botste tegen een pilaar van een van een viaduct. Daarbij kwam de 35-jarige amateurvoetballer Daniël Postema om het leven. Hij werd uit het busje geslingerd, evenals de bestuurder die zwaar hersenletsel opliep. De twee passagiers die achter hen zaten, onder wie Raoul P. raakten niet gewond.

Hof vindt aantrekken handrem bewezen

Verschillende getuigen hoorden P. kort na het ongeval zeggen dat hij aan de handrem had getrokken. Iets wat hij later voor de rechter ontkende. Hij zou slechts zijn hand op de rem hebben gelegd om aan te geven dat hij er uit wilde. Onderzoek wees uit dat het aantrekken van de handrem de oorzaak was van het ongeval.Lees het volledige verder artikel op: RTVNoord Zie ook: archief item