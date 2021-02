02-02-2021, RTVDrenthe (Bron) & YouTube: Meternieuws

Man aangehouden door arrestatieteam in Nieuw-Buinen (Video)

Nieuw-Buinen (Drenthe) - De politie heeft dinsdagavond een man aangehouden in een woning aan het Wollegras in Nieuw-Buinen. Dat meldt rtvdrenthe.

De man wordt verdacht van een bedreiging waarbij vermoedelijk ook een wapen werd gebruikt. Het is onbekend of het hierbij om een vuurwapen ging.



Omdat het vermoedelijk om een vuurwapen ging werd er een arrestatieteam opgeroepen. Zij kwamen ter plaatse en hebben een inval gedaan bij de woning. De man is toen in zijn woning aangehouden. Het is niet bekend of er ook een wapen in de woning is aangetroffen.



De man is overgebracht naar het cellencomplex. De politie heeft de zaak in onderzoek.





