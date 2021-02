02-02-2021, 112Groningen.nl

Opnieuw kans op gladheid in provincie Groningen

Groningen - Het KNMI heeft code geel voor Groningen afgeven vanwege kans op gladheid.

De gladheid kan ontstaan door lokale sneeuwval. Verkeersdeelnemers kunnen daardoor hinder ondervinden. Het advies is om rijgedrag aan te passen en om de weerberichten en waarschuwingen te volgen. In verloop van de avond zal de gladheid geleidelijk gaan afnemen.





De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.