02-02-2021, 112Groningen.nl

Politie Groningen rukt uit voor paspop

Groningen - De politie in Groningen stad kreeg dinsdagmiddag een melding van een verdachte situatie in een woning in de stad.

Eénmaal ter plaatse bleek het mee te vallen en was er geen sprake van een verdachte situatie. Het bleek te gaan om een paspop. ‘Zo gaat dat soms’, liet wijkagent Heidanus op twitter weten. "Liever 1 melding te veel dan 1 melding te weinig!".





