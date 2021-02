02-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Aantal besmettingen in Groningen daalde afgelopen week met een derde

Groningen - In de afgelopen zeven dagen vond de GGD 606 nieuwe besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen. Dat is bijna een kwart minder dan in de week van 19 tot en met 26 februari. Dat schrijft oogtv.nl