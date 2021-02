02-02-2021, Politie groningen zuid Instagram

99 voorgedraaide joints, tas vol hennep en 1350 tabletten

Groningen - Maandag zag d epolitie tijdens hun avonddienst ter hoogte van de Westersingel een bestuurder van een snorscooter het rode verkeerslicht negeren.

Om die reden hebben zij de bestuurder een stopteken gegeven. Tijdens de staandehouding roken zij een sterke hennepgeur. Een daarop volgende controle, resulteerde in een aanhouding i.v.m. overtreding van de Opiumwet- en geneesmiddelenwet. Behalve hennep, had de verdachte namelijk ook een grote hoeveelheid medicijnen bij zich, die niet in deze hoeveelheden bij de apotheek worden verstrekt.



De verdachte had in totaal 99 voorgedraaide joints, een plastictas vol hennep en 1350 tabletten met verschillende medicijnen bij zich.

