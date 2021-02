02-02-2021, Ingezonden item & Pexels foto

Wat doe je in 2021 met je vakantiegeld en je kerstbonus?

Groningen - Dit jaar zit een verre vakantie er helaas niet in, maar gelukkig krijg je wel vakantiegeld en soms ook nog een bonus voor de feestdagen.

Veel mensen houden dit jaar geld over, simpelweg omdat ze het nergens aan uit kunnen geven.



Het is verstandig om goed na te denken over wat je met dit geld kan doen, het is namelijk zonde om geen gebruik te maken van deze situatie.



Los je hypotheek af

Een klein deel van de Nederlanders (15%) gebruikt ieder jaar het vakantiegeld om de hypotheek af te lossen. Door extra hypotheek af te lossen kun je je maandlasten verlagen of de looptijd van je lening verkorten. Sommige mensen vinden dit een aantrekkelijker idee dan twee weken ontspannen in de zon.





Bouw een buffer op

Gebruik je ‘extra’ geld om een buffer op te bouwen. Het kan zomaar gebeuren dat je auto een grote beurt nodig heeft of dat je wasmachine het begeeft. Dan is het superfijn als je je op dat moment geen zorgen hoeft te maken om die extra kosten. Hoe hoog je buffer moet zijn, hangt af van je situatie. Als je een eigen huis en een auto hebt, dan heb je een hogere buffer nodig dan wanneer je in een huurhuis woont en geen auto hebt. Denk goed na over onvoorziene uitgaven die op jou van toepassing zijn en pas je buffer daarop aan.





Knap je huis op

Als jij de eigenaar bent van je huis, dan is dit een goede tip. Wanneer je ervoor kiest om een duurzame aanpassing aan je huis te doen, kan je daar op veel manieren van profiteren. Met een betere isolatie gaan bijvoorbeeld je energiekosten omlaag en met een aanbouw kan je de verkoopprijs van je huis een flinke boost geven. Zo heb je nog lang plezier van je vakantiegeld.





Ga toch op vakantie

Je kan er ook voor kiezen om toch op vakantie te gaan, maar dan in eigen land. Soms hoef je helemaal niet ver van huis om toch een vakantiegevoel te krijgen. Het voordeel is dat je de lokale economie een handje helpt en tegelijkertijd leer je nieuwe bestemmingen kennen. Tijdens je vakantie zal je vooral op buitenactiviteiten zijn aangewezen, dus wees daar wel op voorbereid.





Investeer

Er zijn talloze manieren om winst te maken met je vakantiegeld en je kerstbonus. Het kopen van aandelen is steeds toegankelijker en daarom ook steeds populairder. Veel mensen vinden het vooral aantrekkelijk dat je het allemaal vanuit je luie stoel kan regelen. Daarnaast is het ook een fijn tijdverdrijf. Zonder al te veel inspanning krijg je toch het idee dat je je tijd nuttig besteed. Met het beleggen in aandelen kan je heel veel geld verdienen, maar ook verliezen. Het is dus belangrijk dat je weet waar je aan begint. Hoe beter je jezelf informeert, hoe groter de kans is dat je winst maakt. Heb je interesse? Bekijk dan hier de beste app om aandelen te kopen.

Let op: