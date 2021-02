03-02-2021, Marc Zijlstra 112Groningen

Jongeren vernielen ijsbaan en worden nu vrijwilliger

Nieuwolda - Afgelopen zondag hebben twee groepen jongeren de ijsbaan in Nieuwolda vernield. Zo laat IJsvereniging Nieuwolda op haar Facebook weten.

‘’De baan is zwaar beschadigd door balken en grote stenen. Er zijn veel wakken. En dat terwijl er vermoedelijk een aantal ijsdagen op komst zijn. We zagen mogelijkheden om misschien in of na het weekend open te gaan.



Zo zinloos en zo jammer voor alle bewoners en schaatsliefhebbers van Nieuwolda e.o. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat dit niet meer gebeurt en we met z’n allen veel schaatsplezier kunnen hebben.’’ Aldus het bestuur op Facebook.



Wie de vernielingen heeft gepleegd is nog niet duidelijk. Getuigen kunnen zich melden bij het bestuur van de vereniging.

Update:

