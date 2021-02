Sinds juni vorig jaar doet de politie onderzoek naar een ernstig zedenmisdrijf in Roden. Op maandagmiddag 15 juni 2020 werd een jong meisje seksueel misbruikt, in een steeg vlakbij de kruising Aukemastraat / Scharftlaan. De politie startte direct een groot onderzoek.

De politie deed onder andere een buurtonderzoek en heeft uiteraard met het slachtoffer zelf gesproken. Ook zijn er diverse getuigen gehoord om zo meer inzicht te krijgen bij het identificeren van de verdachte.

Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht heeft op dinsdag 23 juni 2020 aandacht besteed aan deze zedenzaak. De verdachte is goed zichtbaar op camerabeelden uit de omgeving. Daarop is te zien hoe een man meerdere malen over de Scharftlaan fietst en uiteindelijk de steeg ingaat op het moment dat het slachtoffer daar aanwezig is. De uitzending leverde meer dan 120 tips op.

De beelden waarop de verdachte te zien is, zijn inmiddels verwijderd. Wij verzoeken iedereen die deze beelden heeft gedeeld ze ook te verwijderen.

SMS-bom

De tips leidden toen echter niet naar een verdachte. Daarom heeft de politie, in overleg met het Openbaar Ministerie, op 7 augustus een zogenaamde sms-bom verstuurd naar 2300 mensen waarin gevraagd wordt om nieuwe aanwijzingen. De sms is verstuurd naar alle mobiele telefoonnummers die op 15 juni tussen 15.30 uur en 17.00 uur in de buurt waren van de steeg waar het misdrijf plaatsvond.

Onderzoek gaat verder

De afgelopen maanden heeft de politie zorgvuldig onderzoek gedaan en daarbij ook hulp gevraagd én gekregen van het publiek. Deze informatie is zorgvuldig bekeken en onderzocht. Het onderzoek en de informatie vanuit het publiek heeft uiteindelijk tot deze aanhouding geleid.

Er zijn nog veel vragen rondom deze zaak, ook bij de politie. Het onderzoek gaat verder om deze vragen zo veel mogelijk te kunnen beantwoorden.