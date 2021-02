01-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

GGD Groningen heeft geen klagen over aanbod mogelijke vaccinatielocaties

Groningen - Gemeenten in de provincie Groningen denken op alle mogelijke manieren mee bij het aanwijzen van mogelijke vaccinatielocaties. De Groningse GGD zegt in de startblokken te staan.

Op dit moment is er in de provincie Groningen één vaccinatielocatie beschikbaar en dat is Martiniplaza in Stad. “Binnenkort komt ijsbaan Kardinge daar ook bij als locatie”, vertelt GGD-woordvoerder Hanneke Mensink. “Maar uiteindelijk wil je naar een situatie waarbij mensen zo dicht mogelijk in de buurt van hun woning gevaccineerd kunnen worden. Het doel is daarom om per gemeente één vaccinatielocatie te hebben. De gesprekken met de gemeenten lopen ondertussen voortvarend. Er worden veel mogelijke locaties aangewezen.”





Schouwen van gebouwen

Maar met het aanwijzen is de zaak nog niet beklonken. “Wat wij dan doen is dat we een kijkje gaan nemen. We schouwen het gebouw. Om er vaccinaties uit te kunnen voeren moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan aparte ingangen én uitgangen. Keuren we een locatie af dan gaan we terug naar de gemeente en vragen we of er nog andere mogelijkheden zijn.”





Afhankelijk van vaccin

Volgens Mensink is de GGD Groningen er klaar voor. “Je bent van heel veel dingen afhankelijk. Behalve locaties heb je ook mensen nodig die kunnen vaccineren. Samen met uitzendbureau Randstad hebben we in de afgelopen periode veel mensen geworven die dit kunnen doen. En je bent uiteraard afhankelijk van het vaccin. Dat is nu nog beperkt beschikbaar, maar wij zijn er klaar voor als het wel breed op de markt komt.” Volgens Mensink kan het aantal vaccinatielocaties ook uitgebreid worden. “Het liefst vaccineren we mensen zo dicht mogelijk in de buurt van waar zij wonen. Op dit moment richten we ons op één locatie per gemeente. Maar afhankelijk van aanbod en hoeveelheid kunnen we dit opschalen.”





Vaccinatie-arts

Mocht je de GGD willen helpen bij het vaccineren, bij Randstad staat nog een vacature open waarbij de GGD zoekt naar BIG geregistreerde artsen die kunnen vaccineren.

Met dank aan OOGTV.nl