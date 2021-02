01-02-2021, 112Groningen.nl

Vanavond en vannacht opnieuw kans op gladheid in provincie

Groningen - In het noorden en noordoosten van het land kan het ook vanavond lokaal glad zijn door door bevriezing van natte weggedeelten.

Maandagochtend was het ook erg glad op de wegen, dit leidde tot veel ongevallen en gewonden. Komende nacht kan het ook in het noordwesten weer glad worden door bevriezing van natte weggedeelten, meldt het KNMI. Voor de noordelijke provincies heeft het KNMI dan ook vode geel afgegeven.





Dinsdag kan het vooral in de middag en avond in het noorden en noordoosten opnieuw glad worden door sneeuw, later is er in het noordoosten ook een kleine kans op ijzel.