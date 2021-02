01-02-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Twee jaar cel voor 48-jarige zedendelinquent

Groningen - Een 48-jarige man uit Nieuwolda moet een celstraf van twee jaar uitzitten voor het verkrachten van zijn toenmalige partner en ontucht met zijn stiefkind.

Daarna hangt de man een jaar voorwaardelijke celstraf boven het hoofd. De zaak kwam aan het rollen nadat de dochter van de man openbaar maakte dat ze jarenlang was betast door haar stiefvader. Ze was veertien jaar oud toen dit begon. Ze vertelde dit aan haar ouders en aan een vertrouwensdocent op school. Ook haar moeder deed vervolgens aangifte van een verkrachting in januari 2019 in Stadskanaal. De rechtbank vond de beide aangiftes gedetailleerd en consistent.





Bewijsvoering

Een veroordeling op basis van alleen de aangifte is weliswaar niet mogelijk, maar in dit geval waren er ook verklaringen van anderen die de aangiftes ondersteunden. Zo vertelde de dochter een week na de verkrachting aan haar moeder wat haar was overkomen. Opvallend vond de rechter de details die deze getuige kon geven en de emoties die zij bij het slachtoffer zag.