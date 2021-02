01-02-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Overvaller (38) uit Stad moet jaar de cel in

Groningen - Een 38-jarige man uit Groningen is voor een overval op een medewerkster van een tankstation en twee bedrijfsinbraken veroordeeld tot een celstraf van één jaar plus anderhalf jaar voorwaardelijk.

Ook moet de man zich klinisch laten behandelen. De Stadjer pleegde in oktober 2019 een inbraak in een restaurant en een café. Hij had het gemunt op de gokautomaten. Ook nam hij geld uit de kassalade mee. De inbraken werden vastgelegd door bewakingscamera's.





Bedreiging

In dezelfde periode overviel de man een medewerkster van een tankstation in de Stad. De vrouw was juist klaar met haar werkzaamheden en keek in de auto op haar telefoon. De man kwam via de deur aan de bijrijderskant half de auto in. Hij bedreigde haar met een mes en nam haar tas mee. Met de bankpas nam hij even later enkele geldbedragen op.