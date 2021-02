01-02-2021, Henk Timmer 112Groningen

Schoorsteenbrand Nieuweweg Oostwold(Oldambt)

Oostwold (Oldambt) - De brandweer van Finsterwolde en de hoogwerker van Winschoten werden maandagmiddag om 16:53 uur gealarmeerd voor een nacontrole aan de Nieuweweg in Oostwold (Oldambt)

Ter plaatse bleek het te gaan om een schoorsteenbrand. De brandweer heeft het rookkanaal gereinigd en deden een controle van de hele schoorsteen. Niemand raakte gewond.

Nazorg na schoorsteenbrand

Een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Jaarlijks zijn in ons land meer dan 2000 schoorsteenbranden, die aanzienlijke schade aan woningen toebrengen. Wanneer u de kachel of openhaard als sfeerverwarming gebruikt, is één keer per jaar laten vegen voldoende.