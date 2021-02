01-02-2021, Joey Lameris 112Groningen & Patrick Wind 112Groningen.nl & Martin Nuver redactie

1 rijbaan Europaweg volledig afgesloten na autobrand

Groningen - Op de Europaweg werd maandag om 17:15 uur een autobrand gemeld. Ter plaatse was er geen redden meer aan voor de brandweer van de Sontweg die met twee voertuigen ter plaatse kwam.

De rijbaan richting de binnenstad werd volledig gestremd vanwege de bluswerkzaamheden. Het verkeer moet via het Sontplein naar de Sontweg. De oorzaak van de brand is kortsluiting in de accu. De auto wordt later afgesleept door Poort uit Hoogkerk. Niemand raakte gewond.

Tv Noord