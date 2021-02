01-02-2021, 112Groningen.nl

Auto belandt naast de N33 bij Veendam

Veendam - Een automobiliste is maandagmiddag om 14:15 uur op de N33 tussen Meeden en Veendam de macht over het stuur verloren.

De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg, raakte in de berm , raakte een boom en kwam met de voorwielen in een sloot tot stilstand. Een rijstrook van de weg was tijdelijk afgesloten. Moeder en zoon kwamen met de schrik vrij. Een berger heeft de auto geborgen.