01-02-2021, Joey Lameris 112Groningen & Martin Nuver foto`s en redactie

De Arklow Arrow richting Delfzijl (Video)

Foxhol - De Arklow Arrow is maandagmorgen rond 07:00u vertrokken uit Foxhol. Het was weer een mooi gezicht in het Winschoterdiep en het Eemskanaal.

De Arklow is een schip in een serie van zes. Het ontwerp is een bulkgericht vrachtschip dat voornamelijk zal worden gebruikt voor het transporteren van tarwe, maïs en andere bulkgoederen in Europese wateren. Rond 11:40 uur ging hij met een uur vertraging door de Sontbrug. De brug had storing in de slagbomen. Een monteur kwam dit probleem verhelpen. De boot gaat richting Delfzijl. Lengte: 120m 15 meter breed