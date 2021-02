01-02-2021, Jelte Haumersen 112Groningen

Lange spanten arriveren in de vroege ochtend in Zevenhuizen

Zevenhuizen - Maandagmorgen is er bij de bouwplaats van het Multifunctioneel Centrum Zevenhuizen een speciaal transport aangekomen.

Het transport speciaal transport van de 26 meter lange spanten stond gepland om tussen 7.00 en 7.30 te arriveren in Zevenhuizen. De reis vanuit Barneveld (Gelderland) duurde minder lang dan gepland. De 26 meter lange spanten kwamen dus rond 6.30 uur aan.





Veel mensen handen het nieuws bericht gezien dat de lange vrachtwagen door de straten van Zevenhuizen moest manoeuvreren. Veel mensen waren hier vroeg op de been om dit spektakel niet te missen. De vele mensen die kwamen kijken kwamen dus te laat om de vrachtwagen zien te manoeuvreren omdat deze eerder aankwam dan gepland. Enkele die toch een deel van het spektakel wouden mee maken kwamen kijken bij het hijsen van de spanten. De geleverde spanten worden later op hun plek gehesen.