31-01-2021,

Aardbeving: 1.0 bij Stedum

Stedum - Groningen is zondagavond rond 19:47 uur opgeschrikt door een nieuwe aardbeving. De beving had een kracht van 1.0 op de Schaal van Richter.

Het epischcentrum lag bij Stedum. . Afgelopen week waren ook al bevingen bij Tjuchem en Loppersum. Het is niet bekend of er schade is ontstaan.