31-01-2021, Patrick Wind & Joey Lameris - 112Groningen.nl & Burgernet

Twee minderjarigen aangehouden na straatroof (Video & Update)

Groningen - De politie is zondagavond een Burgernet-actie gestart bij de zoektocht naar twee jonge mannen in Groningen.

De twee minderjarige jonge mannen werden gezocht i.v.m een incident. Wat voor incident precies is niet bekend. Ze zijn beide zwart gekleed. In de Burgernet melding staat vermeldt dat ze worden gezocht in de omgeving van de Haydnlaan richting Helperlinie/Sterrenbos.



Mensen in de omgeving die de jonge mannen met het bovenstaande signalement hebben gezien, worden dringend verzocht de politie te waarschuwen op het alarmnummer 112.





Update 21:40 uur:

De politie wist rond 21:15 uur twee minderjarige mannen aan te houden. De aanhoudingen vonden plaats op een bouwterrein aan de Engelse kamp. De verdachten kwamen niet uit zichzelf te voorschijn. Pas toen de politie hond werd ingezet werden de mannen gevonden. De mannen zijn aangehouden en worden overgebracht naar het cellencomplex.



Een politiewoordvoerder laat weten dat de mannen werden gezocht vanwege een straatroof. Bij de straatroof raakte niemand gewond. Over de buit wordt niks bekend gemaakt.





