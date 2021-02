01-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Code geel voor gladheid in Groningen verlengd tot en met dinsdagavond

Groningen - Het KNMI heeft de weerswaarschuwing ‘code geel’, in verband met lokale kans op gladheid, in Groningen verlengd tot en met dinsdagavond.

Dat blijkt uit een update die het meteorologisch instituut maandagmiddag naar buiten bracht.

In het noorden en noordoosten is code geel van kracht voor lokale gladheid door ijzel of bevriezing van natte weggedeelten.

Dinsdag in de loop van de ochtend kan het in de noordelijke provincies opnieuw glad worden door sneeuw. Later is er in het noordoosten ook op een kleine kans op ijzel.

