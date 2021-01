31-01-2021, Patrick Wind, Joey Lameris & Liam Lameris - 112Groningen.nl

Forse schade bij autobrand in Groningen (Video)

Groningen - De brandweer van Groningen werd zondagavond omstreeks 18:32 uur opgeroepen voor een autobrand aan de De Savornin Lohmanlaan in Groningen.

Bij aankomst van de brandweer bleek een personenauto volledig in de brand staan. De brandweer heeft het vuur geblust maar kon schade aan het voertuig niet voorkomen. De schade is dan ook fors.



Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er waren geen sporen van brandstichting. Vermoedelijk gaat het om kortsluiting. Een berger zal het voertuig gaan weghalen.