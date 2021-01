31-01-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Kabinet: “Basisscholen vanaf 8 februari open, wel aanvullende maatregelen”

Landelijk - De basisscholen en de kinderopvang gaan definitief op 8 februari weer open. Dat heeft het kabinet zondag besloten. Dat schrijft oogtv.nl

“We hebben besloten dat alle basisschoolkinderen vanaf 8 februari weer naar school kunnen”, zegt demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs. “Wij denken dat dit goed nieuws is voor de kinderen, de ouders maar ook voor de leraren. Voor de kinderen is dit het beste dat ze weer naar school kunnen, dat ze de leraar weer in de ogen kunnen kijken.”





“Test een leerling positief dan hele klas in quarantaine”

“Wel begrijpen we heel goed dat er zorgen zullen zijn. Ik wil benadrukt dat het Outbreak Management Team, het OMT, het verantwoord acht dat deze stap genomen wordt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen veel minder bijdragen aan het virus en worden ook minder ziek. Wat we wel belangrijk vinden is dat we de risico’s beperkt houden. Daarom worden er aanvullende maatregelen genomen. Docenten kregen bijvoorbeeld al voorrang in de teststraten. We willen nu ook sneltesten in het primair onderwijs inzetten. Daarnaast, als kinderen klachten hebben wordt verzocht ze thuis te houden. Wordt er een kind positief getest, dan gaat de hele klas voor 5 dagen in quarantaine.”





Mild verloop

Uit onderzoek van het OMT blijkt dat wanneer kinderen besmet zijn geraakt met de Britse variant van het coronavirus er de kans is dat er iets meer klachten zijn, maar dat deze mild verlopen. Daarnaast blijkt dat de kinderen bijdragen aan een geringe verspreiding van het virus. De buitenschoolse opvang en de middelbare scholen blijven voorlopig gesloten. Daar wordt op een nader te bepalen moment over gesproken.