31-01-2021, Martin Nuver & Jordi Haverings - 112Groningen.nl

IJskoude plons in Paterswoldsemeer (Video)

Haren - Enkele mensen gingen zondagmiddag aan de kant van de Meerweg het ijskoude water in bij het Paterswoldsemeer.

Zo ook Werner en Niels. Ze gingen het ijskoude water in en bleven daar vervolgen vijf minuten in zitten. Dit deden ze ter inspiratie van Wim Hof ook wel bekend onder de naam “The Iceman”. Het idee er achter is dat het goed is voor je weerstand. Werner en Niels vertelde dat ze dit één of twee keer per week doen.





Nadat ze uit het water kwamen droogde ze zich af. Een warme douche hadden de heren niet nodig. Nadat ze in de kleren waren gingen ze weer naar huis.