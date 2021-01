31-01-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Stadjer (23) op heterdaad betrapt bij inbraak

Groningen - Een 23-jarige man uit Stad is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden nadat hij op heterdaad betrapt was bij een inbraak. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.