31-01-2021, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Wateroverlast bij bedrijfspand in Groningen (Video)

Groningen - De brandweer van Groningen werd zondagmiddag omstreeks vijf voor één gealarmeerd voor een wateroverlast melding aan de Rigaweg in Groningen.

Bij aankomst bleek er een forse hoeveelheid water uit een bedrijfspand te stromen. De brandweer heeft contact gezocht met de eigenaar van het pand. Ze zijn op de hoogte gebracht en hebben aangegeven zelf het probleem op te lossen. Daarop is de brandweer retour gegaan naar de kazerne. Het is niet bekend of en hoeveel schade er is ontstaan aan het pand.