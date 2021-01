30-01-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Luide knal gehoord in Groningse wijk Beijum

Groningen - Bewoners van de Groningse wijk Beijum zijn zaterdagavond opgeschrikt door een luide knal. Waar de knal door is veroorzaak is vooralsnog onbekend. Dat schrijft oogtv.nl