30-01-2021

Forse schade bij verkeersongeluk Friesestraatweg: “Politie vindt zes lachgastanks”

Groningen - Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Friesetraatweg zijn twee personenauto’s flink beschadigd geraakt. In één van de auto’s werden zes lachgastanks aangetroffen. Dat schrijft oogtv.nl

Het ongeluk gebeurde rond 18.50 uur op de kruising met de Hoogeweg. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Bij het ongeluk zijn twee personenauto’s betrokken, een rode en een witte auto. Beide voertuigen hebben flink wat schade opgelopen. Ambulancemedewerkers hebben de betrokken bestuurders nagekeken maar niemand is gewond geraakt. Wel kreeg één van de bestuurders een bekeuring vanwege een te gladde band.





Maar dat is niet het enige wat werd aangetroffen. In de witte auto zijn zes lachgastanks aangetroffen. Vier zitten nog helemaal vol. De politie heeft deze tanks veiliggesteld. De gemeente Groningen heeft met een veegwagen het kruispunt schoongemaakt.



Vanwege het ongeluk is de weg afgesloten wordt het verkeer richting het Reitdiep omgeleid via de parallelweg. De betrokken voertuigen zijn door een bergingsbedrijf geborgen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.