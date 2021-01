30-01-2021, 112Groningen.nl & Team Verkeer Noord- Nederland

Forse snelheidsovertreding komt automobilist duur te staan in Groningen

Groningen - De politie heeft vrijdagavond het rijbewijs van een automobilist ingevorderd nadat deze een forse snelheidsovertreding maakte in Groningen.

Politieagenten voerden een zogeheten 'lasergun' controle uit nabij de ringweg van Groningen. De desbetreffende automobilist werd door de agenten gelaserd met een behoorlijke overschrijding. Op de ringweg van Groningen is 70 kilometer per uur toegestaan, de automobilist reed met maarliefst 133 kilometer per uur (gemeten snelheid) over de ringweg.





Vermoedelijk wilde de automobilist snel naar huis om optijd binnen te zijn voordat de avondklok in ging. Dit kwam de automobilist duur te staan want het rijbewijs werd ingevorderd vanwege een overschrijding van meer dan 50 kilometer per uur te hard. Ook werd de automobilist aangemeld voor een verplichte educatieve maatregel gedrag (EMG) cursus.





Team Verkeer Noord-Nederland heeft nog een goede tip voor iedereen: ga op tijd naar huis, zodat je je niet onnodig hoeft te haasten en eventueel gevaarlijke capriolen dient uit te halen!