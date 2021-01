30-01-2021, 112Groningen.nl

Marechaussee pakt mensensmokkelaars op bij Ter Apel

Ter Apel - De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen donderdag in de buurt van Ter Apel twee mannen aangehouden voor mensensmokkel.

De Marechaussee controleerde een personenauto nabij ter Apel met daarin vier inzittenden. Uit de controle bleek dat de bestuurder en bijrijder uit Duitsland wel over reisdocumenten beschikten, maar de passagiers, een vrouw en een minderjarige jongen niet. Nader onderzoek rees het vermoeden dat er sprake was van mensensmokkel.





De gesmokkelde vrouw werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Vermoedelijk heeft zij tijdens haar reis bevriezingsverschijnselen opgelopen. De minderjarige jongen is opgevangen in het asielzoekerscentrum Ter Apel. De vermeende smokkelaars zijn aangehouden en inmiddels in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De afgelopen weken hebben marechaussees in het grensgebied meerdere aanhoudingen verricht voor mensensmokkel en identiteitsfraude. De Marechaussee voert mobiele controles uit om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan.





Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de Duitse en Nederlandse politie in een grenspolitieteam aan de oostgrens met Duitsland. Dat team pakte deze week een man op die vanwege een eerdere veroordeling nog zo'n 6 jaar gevangenisstraf moet uitzitten.