30-01-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Verpleeghuizen mogen alle bewoners toch in één keer vaccineren

Groningen - Verpleeghuizen mogen voortaan alle bewoners toch in één keer vaccineren tegen het coronavirus. Het RIVM heeft een richtlijn aangepast die dit mogelijk maakt. Dat meldt de NOS.

De afgelopen weken was er veel kritiek op het vaccinatiebeleid in verpleeghuizen. Door het vaccinatiebeleid werd de ene bewoner wel gevaccineerd terwijl een kamergenoot of buurman of -vrouw de prik niet kreeg. Dit werd veroorzaakt doordat zij onderdeel zijn van een groep die volgens de richtlijnen nog niet aan de beurt was. Het zorgde er voor dat huisartsen meerdere keren terug moesten komen bij één verpleeghuis om de diverse bewoners hun vaccin te geven.





Het RIVM spreekt nu van ‘voortschrijdend inzicht’. Voor een verpleeghuis moeten nu voldoende vaccins geregeld worden, afhankelijk van de hoeveelheid bewoners. De verwachting is dat alle bewoners in verpleegtehuizen komend voorjaar zijn ingeënt.