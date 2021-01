30-01-2021, 112Groningen.nl & Dagblad van het Noorden

Vreemde wending in onderzoek naar de moord op Els Slurink stuit op vragen

Groningen - Deskundigen en oud-rechercheurs zetten vraagtekens bij het pad dat de politie is ingeslagen in het onderzoek naar de moord op Els Slurink uit Groningen.

De politie gaat nu uit van het scenario van ‘de onbekende insluiper’. ,,Maar een inbreker moordt niet zo snel.”





,,Een vreemde wending’’, zegt oud-rechercheur Henk Heling van de politie Groningen, die in 1997 het onderzoek naar de moord op Els Slurink leidde. ,,Er is immers niks gestolen, Els is niet seksueel misbruikt. Iemand die in paniek is, steekt bovendien vaker dan één keer. Ik kan me niks voorstellen bij een insluiper. In de dertig jaar dat ik bij de recherche zat, heb ik nooit meegemaakt dat een inbreker bij iemand naar binnen loopt die nog in de kamer is.’’





Hij reageert op de ommekeer in het moordonderzoek. In de afgelopen 24 jaar hield de politie een aantal scenario’s in het privéleven en op het werk van Els Slurink tegen het licht. Die schuift ze nu voorlopig opzij.