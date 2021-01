Twee inzittenden zijn op verwondingen gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.Door het ongeluk raakte beiden voertuigen ernstig beschadigd. Een bergersbedrijf kwam ter plaatse en heeft de voertuigen weggesleept. Door het ongeluk was de weg tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Het is niet bekend wat de oorzaak is van het ongeval.