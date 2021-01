29-01-2021, Robin Feunekes, Thijs Huisman, Ruben Huisman - 112Groningen.nl

Elektrische bus met pech bij A28 Haren

Haren - Vrijdagavond is een elektrische bus met pech komen te staan op de A28 vanuit de richting van Groningen ter hoogte van de P + R Haren.

De politie kwam als eerste ter plaatse en beveiligde het incident Het is onbekend of er ook passagiers in de bus zaten. Rijkswaterstaat en botsabsorder kwamen ook ter plaatse en hebben de beveiliging overgenomen van de politie. Een bergingsbedrijf heeft de gestrande bus afgesleept.Om ervoor te zorgen dat de bergers veilig hun werk konden doen was er is tijdelijk één rijstrook afgesloten voor het verkeer.