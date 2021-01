29-01-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Winschoter fotografeerde naakte jongens in kleedkamer: 'Het was pure lust'

Groningen - Tegen een 31-jarige man uit Winschoten is een celstraf van negen maanden geëist voor ontucht met een 13-jarige jongen, het stiekem fotograferen van naakte jongens op de zwemclub en kinderporno.

Van de negen maanden zijn zes voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie eist ook een taakstraf van 180 uur. 'Ik heb verkeerde keuzes gemaakt, uit lust', huilde de man op zitting.









Webcamseks met minderjarige jongen

De officier van justitie noemde de geiligheid van de man crimineel gedrag, dat niet stopte toen de man in juni 2018 betrapt werd op webcamseks met een 13-jarige jongen. De ouders kwamen daar per toeval achter en deden direct aangifte. De laptop en de telefoon van de verdachte werden in beslag genomen. Hierop stond kinderporno.





In september 2019 werd de man in het zwembad in Winschoten betrapt op het stiekem fotograferen van naakte jongens in de kleedkamer. De man werd gezien en hierop aangesproken. Hij bekende meteen.













