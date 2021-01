29-01-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

100.000 euro boete en werkstraf geëist tegen Gronings bedrijf voor sloop ‘asbestjacht’ Heineken

Groningen - Het Openbaar Ministerie heeft een geldboete geëist tegen een schrootbedrijf uit Groningen omdat het een met asbest vervuild schip heeft gesloopt terwijl dit niet was toegestaan. De zaak diende donderdag in de rechtbank in Zwolle.