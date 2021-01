29-01-2021, 112Groningen.nl

Verdachte meldt zich bij politie na zware mishandeling in stad Groningen

Groningen - Op 23 januari 2021 plaatsten wij een oproep voor getuigen vanwege een zware mishandeling op de Oosterhamriklaan in de stad Groningen op onze website.

Hierbij is het slachtoffer ernstig gewond geraakt na een mogelijke verkeersruzie. Een man heeft zich inmiddels bij de politie gemeld aan het politiebureau en is voor deze mishandeling aangehouden. De verdachte is door de recherche verhoord over het voorval.





Het onderzoek van de politie is inmiddels afgerond en de verdachte is weer vrij. De rechtszitting van deze zaak vindt binnen enkele maanden plaats. De politie bedankt iedereen via een bericht op sociale media voor de reacties op de getuigenoproep.