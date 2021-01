Het is daarom belangrijk om niet op deze telefoongesprekken in te gaan. Men kan ook contact opnemen met de politie om te melden dat er gebeld is door iemand die zich voordoet als GGD-medewerker die mensen thuis wil vaccineren.

De huisarts is degene die ouderen in de leeftijd van 90 jaar en ouder uitnodigt om zich te laten vaccineren. Mensen in de leeftijdscategorie van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging per post van het RIVM.

Zo werkt vaccineren voor 90+

De huisarts bepaalt wie uit de groep 90+ mobiel is en gevaccineerd kan worden op een vaccinatielocatie van de GGD. De groep 90+ die niet mobiel is, wordt door de huisarts gevaccineerd.

Zo werkt vaccineren voor 85+

De 85-plussers bellen zelf met een landelijk nummer om een afspraak te maken. Zij worden vervolgens gevaccineerd op een GGD-locatie.

Voor meer informatie over de coronavaccins en de coronavaccinatie is het landelijke nummer 0800 – 1351 dagelijks bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur, of kijk op coronavaccinatie.nl

Ook is het mogelijk om contact op te nemen met een regionale GGD.

Valse telefoontjes

Er doen berichten de ronde dat de GGD ouderen belt over een vaccinatie aan huis. Let op: dit klopt niet! Het gaat hier om mensen die zich valselijk voordoen als GGD-medewerkers.

