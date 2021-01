28-01-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Politie schrijft boetes uit voor negeren avondklok

Groningen - De politie heeft woensdagavond in de gemeenten Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde meerdere personen beboet voor het negeren van de avondklok. Meldt Rtvnoord.nl

Agenten hielden na het ingaan van de avondklok toezicht op de naleving van de maatregel en de overige coronaregels.

Onder invloed van drugs

Onder meer een 29-jarige man uit Winschoten werd beboet omdat hij na 21.00 uur 's avonds nog op straat was. De man bleek ook onder invloed van drugs. Hij moest een bloedproef laten afnemen.

In Stadskanaal waren woensdagavond relatief veel jongeren op de been. Desondanks was het bij het ingaan van de avondklok rustig in die plaats. Agenten controleerden meerdere voertuigen, maar 'gelukkig hadden de meesten van hen de papieren op orde', zo schrijft de politie op Facebook. De handhavers kreeg naar eigen zeggen ook veel tips binnen over mogelijke rellen.

