28-01-2021, Ring Zuid Fotografie

Torenkraan opgebouwd in verdiepte ligging nabij de Kempkensberg

Groningen - In de bouwkuip van de verdiepte ligging, ter hoogte van de Kempkensberg, is Combinatie Herepoort vandaag begonnen met het opbouwen van een grote torenkraan.

Het opbouwen van de torenkraan is een precisie klusje, aldus één van de werklui. "De gehele dag zullen we bezig zijn met het opbouwen van de kraan. Daarna zullen we de kraan gereed maken voor gebruik."





De torenkraan is ongeveer 25 á 30 meter hoog en kan tot wel enkele tientallen tonnen hijsen. Stukje voor stukje werd de torenkraan aangeleverd met vrachtwagens en vervolgens in elkaar gezet met behulp van een andere kraan. De kraan is een WOLFF 6031 clear torenkraan met een giek van totaal zo'n 80 meter.





De torenkraan zal in dit geval worden gebruikt voor het aan- en afvoeren van materialen vanuit de verdiepte ligging. Wanneer de kraan daadwerkelijk in gebruik wordt genomen is vooralsnog niet bekend. Aan het einde van de middag was de kraan volledig in elkaar gezet.

De onderstaande Instagram-post is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.