28-01-2021, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Studentenhuis kort ontruimd door vermeende gaslekkage

Groningen - Een studentenhuis aan de Hereweg in de stad Groningen is donderdagmiddag korte tijd ontruimd geweest vanwege een gaslekkage.

De hulpdiensten kregen omstreeks twintig over drie de melding binnen van de mogelijke gaslekkage. Bij aankomst zijn brandweerlieden meteen het pand ingegaan om een controle te doen. Uit deze controle bleek dat er geen sprake was van een gaslekkage.



Uit voorzorg moesten de studenten tijdelijk hun huis uit vanwege het gevaar. De brandweer heeft de gaskraan uit voorzorg afgesloten zodat er geen gas meer kon vrijkomen. Netbeheerder Enexis kwam ter plaatse.



Na ongeveer een half uur konden de studenten weer het pand in. Wat de oorzaak van de geur is geweest is niet bekend. Bij het incident raakte niemand gewond.