28-01-2021, Ruben Huisman & Robin Feunekes & Thijs Huisman 112Groningen.nl

Auto rijdt met 60 km/u in huis Tynaarlo

Tynaarlo - In Tynaarlo is aan het begin van de middag een auto een woning binnengereden. De gevel van het huis aan het Hereven raakte hierbij zwaar beschadigd. Volgens een getuige reed de auto minimaal 60.