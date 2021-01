28-01-2021, Ruben Huisman & Robin Feunekes & Thijs Huisman 112Groningen.nl

Auto rijdt met 60 km/u in huis Tynaarlo (Update & Video)

Tynaarlo - In Tynaarlo is aan het begin van de middag een auto een woning binnengereden. De gevel van het huis aan het Hereven raakte hierbij zwaar beschadigd. Volgens een getuige reed de auto minimaal 60 km/u.

De toedracht van het ongeval is nog niet bekend. De politie zoekt de bestuurder, die vluchtte.

De bewoner was op het moment dat het gebeurde niet thuis. De woningbouwstichting is ter plekke en ondersteund de bewoner.

Update 15:30 uur

De bestuurder, een 42-jarige man uit Tynaarlo, was eerst spoorloos, maar is nu aangehouden. De poltie doet onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval. Tv Noord