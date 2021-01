28-01-2021, Marc Zijlstra 112Groningen & Redactie M. Nuver

Gaslekkage aan de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda

Nieuw Scheemda - De brandweer van Wagenborgen is donderdagochtend opgeroepen voor een gaslekkage aan de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda.

Bij aankomst van de brandweer werden er verschillende metingen verricht. Hierbij werd een uitstroom van gas waargenomen bij een heg.



Netbeheer Enexis was snel ter plaatse en heeft het lek weten te dichten. De Hamrikkerweg was tijdens het incident afgesloten voor het verkeer.