28-01-2021, Jelte Haumersen 112Groningen

Ongeval op de Tolberterstraat in Leek

Leek - Donderdagmorgen rond 10:00 uur is er een ongeval gebeurd op de fietsers oversteek plaats van de Tolberterstraat in Leek nabij het centrum.

Een auto en een fietser kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Bij dit ongeval raakte niemand gewond. Wel kwam een ambulance ter plaatse om de fietser even te controleren. De politie zette het ongeval op papier.