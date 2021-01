27-01-2021, Joey Lameris 112Groningen & Patrick Wind 112Groningen.nl & Martin Nuver redactie

Politie Groningen en `Grunnegers` hebben alles onder controle (Video)

Groningen - Even leek het woensdagavond rond 20:15 uur druk te worden in de binnenstad van Groningen. Maar om 21:00 uur had de politie de stad leeg zoals het hoort. `Alles was in de macht` en onder controle. Men zit er bovenop.